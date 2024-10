Motocicliștii s-au strâns la Alba Iulia. ”Am vreo 22 de motociclete acasă. E o boală grea și scumpă"

”Iulius: Această pasiune o am de la vârsta de 7 ani. Zeci de mii de kilometri peste tot prin țară, prin Germania, prin Ungaria.

Rep.: Cât ajunge să valoreze un astfel de model?

Iulius: Peste 30.000".

Și Delia este pasionată de motociclete. Când a împlinit 40 de ani a primit un astfel de vehicul.

Delia Suciu: "Am fost ințial ca pasager, dar care orice femeie care își dorește să conducă îl vrea pe al ei, nu doar soțul, și motorul. Este modul nostru de a ne exprima, de a ne simți liberi, de a ne contopi cu natura. De astăzi să zicem le punem în cui inclusive costumele pentru că este foarte, foarte frig".

”Împărtășesc pasiunea cu familia”

Bogdan Suciu: "Împărtășesc pasiunea cu familia, soția are motocicletă, băiatul are motocicletă, băiatul are motocicletă, așteaptă și următorul băiat să vedem dacă ne împărtășește pasiunea".

Unii investesc mult în această pasiune.

Daniel Borza: "Am vreo 22 de motociclete acasă. E o boală grea și scumpă".

După plimbarea care a marcat finalul sezonului moto, participanții s-au adunat într-un local din oraș pentru a petrece.

