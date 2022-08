Motocicletă de concurs, furată chiar la finalul competiției de la Sibiu, pe Dealul Gușteriței

Motocicleta unuia din concurenții de la competiția Red Bull Romaniacs i-a fost furată în timp ce acesta urmărea finala, relatează publicația Turnul Sfatului.

Furtul a avut loc sâmbătă după-amiaza, în jurul orei 15, în timp ce pe dealul Gușteriței se desfășura finala Red Bull Romaniacs. „Clientul s-a dus să vadă finishul și a lăsat motocicleta lângă parc. Nu a fost parcată în parcul securizat, ci lângă”, a explicat Alfred Aldea, unul dintre participanți, pentru sursa citată.

Sesizarea la poliție nu a fost făcută imediat. „La poliție nu am reușit, având 38 de piloți la Romaniacs nu am reușit să plec din paddock nici măcar 10 minute. Ne-am întors ieri în Alba și am fost aici să facem sesizarea, dar nu se poate, trebuie să ne întoarcem în Sibiu”, a spus păgubitul.

Motocicleta furată este modelul Husqvarna TE300, cu mai multe semne distincte, precum ambreiaj Rekluse și prinderi Ghidon Mako personalizate, precum și mai multe stickere și logo-uri ale sponsorilor.

Sursa: Turnul Sfatului
Dată publicare: 02-08-2022 12:38