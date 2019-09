Motivul tulburător pentru care un bărbat și-a înscenat moartea. Ce a aflat despre soția sa

Un bărbat din Texas și-a înscenat moartea pentru a demonstra că soția sa a plătit un bărbat să îl omoare.

Soția bărbatului ar fi plătit o sumă de aproape 8.000 de euro pentru a-l omorî, în timp ce aceștia se aflau în proces de divorț, informează Mirror.



Cei doi s-au întâlnit într-un club de dans în 2007 și s-au căsătorit în 2010. După nuntă, cuplul și-a deschis o sală de fitness, însă cinci ani mai târziu au început să aibă probleme financiare.



La scurt timp, soția sa i-a spus că vrea să divorțeze. Aceștia au fost nevoiți să locuiască împreună din cauza lipsei banilor.



Roman a povestit cum a fost sunat într-o zi de un bărbat pe care îl cunoscuse cu mai mult timp în urmă, care i-a zis că a fost plătit de soția sa să-l omoare.

Dad faked his own gruesome execution to prove his wife had hired a hitman to kill himhttps://t.co/AM7zgg6mvx pic.twitter.com/vEtw3iWZKB — Daily Mirror (@DailyMirror) September 12, 2019



„Îl știam pe bărbat, l-am antrenat. În trecut avea probleme, dar viața i s-a întors pe dos. Prima dată când m-a sunat, mi-a zis că trebuie să mă vadă, pentru că cineva vrea să mă omoare. După aceea, am făcut un plan. Am dormit cu dușmanul și cu unul dintre ochi deschiși. Totul în timp ce încercam să mă port normal cu ea, pentru a-și continua planul. Am continuat să cred că este singurul mod prin care o puteam prinde”, a declarat Roman.



Femeia a fost înregistrată printr-un microfon ascuns, în timp ce îi dezvăluia bărbatului plătit, tot planul său. De asemenea, împreună cu polițiștii, aceștia s-au gândit să facă o poză prin care Roman să pară mort.



Imaginea i-a fost arătată soției lui Roman de către un bărbat, ea crezând că este cel angajat pentru crimă, însă de fapt era un ofițer de poliție sub acoperire.



După aceea, ea a fost arestată și urmează să petreacă 20 de ani în închisoare.

