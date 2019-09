Un indian de 32 de ani s-a deghizat într-un bărbat de 81. Ce a urmat pe aeroport

Bărbatul, care era într-un scaun cu rotile și purta ochelari, turban și o barbă falsă, a fost oprit în aeroportul din New Delhi și i s-a interzis să meargă în New York, informează Daily Mail.

Potrivit posturilor de știri locale, autoritățile au început să-și dea seama că este ceva în neregulă, după ce bărbatul a refuzat să fie percheziționat, pe motiv că este prea bătrân să se ridice. De asemenea, acesta ar fi refuzat să facă contact vizual cu polițiștii.

