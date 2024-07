Motivul pentru care doi olandezi care au trăit 5 decenii împreună au ales să moară prin eutanasiere. „Trăiești ca un zombie”

În Țările de Jos, acest lucru este cunoscut sub numele de eutanasiere dublă. Este legală și rară, dar în fiecare an, tot mai multe cupluri olandeze aleg să își încheie viața în acest mod.

Cu trei zile înainte de deces, rulota lui Jan și Els se află pe un port însorit din Friesland, în nordul Țărilor de Jos. Ei sunt un cuplu căruia îi plăcea să fie mobil, și au trăit cea mai mare parte a căsniciei lor într-o rulotă sau pe bărci.

„Am încercat uneori [să locuim] într-o grămadă de pietre - o casă", glumește Jan.

El are 70 de ani și stă pe scaunul pivotant al furgonetei, cu un picior îndoit sub el, în singura poziție care îi alină durerile continue de spate. Soția sa, Els, are 71 de ani și suferă de demență.

Jan și Els s-au cunoscut la grădiniță. Când era tânăr, Jan a jucat hochei pentru echipa națională de tineret a Olandei, iar apoi a devenit antrenor sportiv. Els s-a format ca învățătoare de școală primară. Dar dragostea lor comună pentru apă, bărci și navigație a fost cea care le-a definit anii împreună.

În tinerețe, au locuit pe o barcă. Mai târziu, au cumpărat o navă de marfă și și-au construit o afacere de transport de mărfuri pe căile navigabile interioare ale Țărilor de Jos.

„Să oprim asta”

Jan s-a operat la spate în 2003, dar situația nu s-a îmbunătățit. A renunțat la un regim puternic de analgezice și nu mai putea lucra, dar Els era încă profesoară. Uneori vorbeau despre eutanasie - Jan a explicat familiei sale că nu vrea să trăiască prea mult cu limitările sale fizice. Cam în acea perioadă, cuplul s-a alăturat NVVE - organizația olandeză pentru „dreptul la moarte".

„Dacă iei multe medicamente, trăiești ca un zombie", a spus Jan. „Așa că, având în vedere durerea pe care o am și boala lui Els, cred că trebuie să oprim asta."

În 2018, Els s-a retras din învățământ. Arăta semne timpurii de demență, dar se oprise să consulte un medic - poate pentru că asistase la declinul și moartea tatălui ei bolnav de Alzheimer. Dar a venit un moment în care simptomele ei nu au mai putut fi ignorate.

În noiembrie 2022, după ce a fost diagnosticată cu demență, Els a ieșit furioasă din cabinetul medical, lăsându-și în urmă soțul și fiul.

„Era furioasă - ca un taur furios", își amintește Jan.

După ce Els a aflat că starea ei nu se va îmbunătăți, ea și Jan, împreună cu fiul lor, au început să discute despre eutanasierea dublă.

Cum poți fi eutanasiat în Țările de Jos

În Țările de Jos, eutanasia și sinuciderea asistată sunt legale dacă cineva face o cerere voluntară, iar suferința sa - fizică sau psihică - este evaluată de medici ca fiind „insuportabilă", fără perspective de ameliorare. Fiecare persoană care solicită moarte asistată este evaluată de doi medici - al doilea verificând evaluarea făcută de primul.

În 2023, 9.068 de persoane au murit prin eutanasiere în Țările de Jos - aproximativ 5% din numărul total de decese. Au existat 33 de cazuri de eutanasiere dublă, deci 66 de persoane.

Acestea sunt cazuri complexe, cu atât mai complexe cu cât unul dintre parteneri suferă de demență, putând exista incertitudini cu privire la capacitatea sa de a-și da consimțământul.

„Mulți medici nici nu vor să se gândească la eutanasierea unui pacient cu demență", spune Dr. Rosemarijn van Bruchem, geriatru și etician la Centrul Medical Erasmus din Rotterdam.

Aceasta a fost poziția medicului de familie al lui Jan și Els. Această reticență a medicilor este reflectată în cifrele privind eutanasierea. Din miile de persoane care au murit în 2023, 336 aveau demență.

Așadar, cum evaluează medicii cerința legală de „suferință insuportabilă" în cazul pacienților cu demență? Pentru mulți bolnavi de demență în stadiu incipient, incertitudinea cu privire la modul în care lucrurile ar putea evolua îi poate determina să se gândească să-și pună capăt zilelor, explică Dr. van Bruchem.

„Oare nu voi mai putea să fac lucrurile pe care le consider importante? Nu-mi voi mai recunoaște familia? Dacă puteți exprima acest lucru suficient de bine, dacă este perceptibil atât pentru medicul care dorește să efectueze eutanasia, cât și pentru [al doilea] medic care este specializat în competența mentală, teama existențială de ceea ce va urma poate fi motivul pentru a lua în considerare eutanasia."

Întrucât medicul lor de familie nu dorea să se implice, Jan și Els s-au adresat unei clinici mobile de eutanasie - Centrul de expertiză în eutanasie. Acesta a supravegheat aproximativ 15% din decesele asistate anul trecut în Țările de Jos și, în medie, acordă aproximativ o treime din cererile pe care le primește.

În cazul unui cuplu care dorește să își pună capăt zilelor împreună, medicii trebuie să fie siguri că unul dintre parteneri nu îl influențează pe celălalt.

„Nu vrei să-ți lați părinții să moară”

În cazul cuplului, doctorii au stabilit că Els are capacitatea de a decide singură dacă dorește să moară, dar acets lcuru se poate schimba dacă boala ei avansează.

„Mi-am trăit viața, nu mai vreau durere”, a spus Jan. „Viața pe care am trăit-o, devenim prea bătrâni pentru asta. Credem că trebuie să îi punem capăt.”

Decizia nu a fost una ușoară pentru fiul lor. „Nu vrei să îți lași părinții să moară”, a explicat Jan. Copilul lor a spus că ultima oră a fost dificlă, dar totul s-a întâmplat foarte repede.

Els van Leeningen și Jan Faber au murit împreună prin eutanasiere pe data de 3 iunie 2024.

