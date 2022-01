Momentul în care un tânăr care promova o conspirație în direct la TV începe să vomite în timpul interviului

Peter McIndoe, în vârstă de 23 de ani, a întrat în direct la WGN-TV din propria locuință, ca să vorbească despre conspirația creată de el, potrivit căreia guvernul american a ucis toate păsările și le-a înlocuit cu drone care spionează populația.

La un moment dat, tânărul a băut dintr-o cană portocalie pe care o avea pe masă, iar apoi a părut că vomită peste laptop.

„Am emoții, îmi cer scuze”, a spus el înainte să ridice cana.

S-a aflat apoi că totul a fost regizat, iar McIndoe doar a regurgitat laptele pe care îl avea în cană. A fost doar un gest prin care tânărul a vrut să atragă atenția asupra mișcării sale.

Înainte de momentul care i-a i-a lăsat fără cuvinte pe prezentatori, McIndoe a explicat că mișcarea "Păsările nu sunt reale" a fost creată în spirit de glumă și are deja 76.000 de urmăritori pe Twitter și peste 400.000 pe Reddit. Acesta postează pe rețelele de socializare glume despre cum păsările nu ar fi, de fapt, reale.

Ulterior, McIndoe a publicat momentul pe pagina de Twitter "Birds Aren’t Real", alături de un scurt mesaj în care își cerea scuze pentru gestul său, pe care l-a descris ca fiind "cel mai rușinos moment" din viața sa.

This has without a shred of doubt been the most embarasing morning of my life. I deeply apologize to WGN, and to the millions of bird Truthers I represent and speak for.

I will be taking a long hard look at myself to recalibrate and get my strength back to Level. I am so sorry pic.twitter.com/kaOIKfl6Tq