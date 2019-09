Moarte cruntă pentru un tânăr cu sindromul Down. Îngrijitorul lui, pus sub acuzare

John LaPointe suferea de sindromul Down și avea dezvoltarea cognitivă a unui copil de un an. Mai bine de trei ore a stat închis într-o mașină încinsă, într-o parcare din Florida. Tragicul eveniment a avut loc în luna mai, dar cel care trebuia să aibă grijă de el, Joshua Russell, în vârstă de 26 de ani, abia vineri a fost arestat. În acea zi de mai, el ar fi consumat kratom, o substanță extrasă dintr-un copac, ce se folosește ca drog recreațional.

Agentul Bob Gualtiere, de la poliția din Pinellas, a catalogat moartea lui John LaPointe ca fiind „teribilă”, notează Metro.

„Să spunem lucrurilor pe nume. Săracul om pur și simplu s-a copt în mașină. Sunt convins că a suferit. Cred că a fost absolut oribil pentru el în acea mașină”, a mai declarat agentul.

