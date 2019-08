Soldat britanic găsit mort în Polonia. La ce petrecere participa în momentul decesului

Ryan Lovatt era în vacanță cu mai mulți colegi când s-a întâmplat accidentul, informează The Sun.

La scurt timp după accident, Lovatt a fost declarat mort.

Autoritățile britanice și poloneze au început o anchetă care se va desfășura în hotel.

În urma tragediei, tatăl tânărului a postat un mesaj pe o rețea de socializare.

„Este o durere cruntă că scriu aici, deși sunt conștient că este cel mai bun mod de a vă face să știți asta. Băiatul nostru Ryan va fi înmormântat miercuri”, a scris tatăl său.

British soldier dies in 70ft balcony plunge during party in Poland https://t.co/Lmxp7lfStn