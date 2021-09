Minune într-o biserică din Gorj: o icoană a început să lăcrimeze. ”Părinte, părinte, plânge Maica Domnului!”

Credincioșii vorbesc despre o minune, într-o biserică din Gorj, unde o icoană a Maicii Domnului a început să lăcrimeze. Pe fața Fecioarei Maria au apărut în timpul unei slujbe picături pe care, inițial, localnicii nu le-au luat în seamă.

Când i-au cerut preotului să șteargă icoana, părintele și-a dat seama că asistă la un miracol. Vestea s-a răspândit repede, iar oamenii au venit să se închine și să se roage la icoana pe care o consideră făcătoare de minuni.

Preot: ”Am văzut când se prelingea după slujbă, se prelingea lacrima, vedeți că nu este apa, că se usca. Eu zic că nu e doar un plânset, ci și izvor de mir, ăsta e mir, miroase a mir”.

La slujba de Ziua Crucii, o femeie i-a spus preotului că ar trebui să șteargă picăturile de pe icoană, pentru că aceasta să nu se deterioreze.

Localnic: ”Preotul miruia la femei și una dintre femei face către cântăreț ”ia șterge matale icoana aia, că e plină de apă”. Când s-a uitat bine- bine, era lacrimi din ambii ochi, plus picături, ce am văzut și eu aseară”.

Preot Puiu Popescu: ”În timp ce miruiam, spre sfârșitul miruitului, femeile au venit și mi-au spus ”părinte, părinte, plânge Maica Domnului”. Am rămas foarte surprins și am văzut că într-adevăr așa era. Am rămas foarte surprins, nu credeam că la noi poate fi așa ceva în sfânta noastră biserică”.

Imediat, vestea s-a răspândit, iar oamenii au început să vină pentru a vedea minunea cu ochii lor.

Localnic: ”Am văzut ceva ce nu credeam că voi vedea în viața mea, până la vârsta asta, am 81 de ani. E putere dumnezeiască, vă spun cinstit, suntem în fața bisericii, Maica Domnului se roagă pentru toată lumea, că noi suntem răi”.

Localnic: ”Nu credeam vreodată să trăiesc să văd așa ceva. Când m-a sunat părintele și mi-a spus, l-am întrebat de e în tablou sau picături reale și sunt picături reale. Am fost și ieri și am venit și acum să mai văd o dată”.

Chiar și cei mai sceptici s-au convins în cele din urmă că picăturile de pe icoane nu sunt puse acolo intenționat de cineva.

Localnic: ”Lăcrimează, ochiul stâng curge corect, curge la rădăcină nasului, la dreptul curge mai spre centrul globului ocular. Nu cred că e făcătură de oameni, cred că e ceva real, venit de sus”.

”Și un ateu care nu crede nu poate să nu creadă o asemenea minune”

Puiu Popescu, preot: ”Au fost oameni care au crezut la un moment dat că este un truc, dar după ce au văzut minunea cu ochii s-au convins de această mare minune a Maicii Domnului. Și un ateu care nu crede nu poate să nu creadă o asemenea minune”.

Dumitru Turbăceanu, primar comuna Baia de Fier: ”Din bătrâni se spunea că nu este un semn prea bun, dar ce pot să spun, Dumnezeu știe mai bine și să sperăm că nu se vor întâmpla lucruri ieșite din comun”.

Biserica la care s-a întâmplat minunea a fost construită în urmă cu trei secole de o rudă a fostului domnitor Constantin Brâncoveanu.

Nimeni nu știe cât este de veche icoana la care se închină acum toată lumea, dar preoții caută o soluție pentru a o proteja, mai ales că se așteaptă ca în următoarele zile să fie tot mai mulți oameni care să vină aici.

Deocamdată, Patriarhia Română nu a făcut nici o precizare despre evenimentele din parohia unde se află icoana.