Capitala a furat startul verii, sâmbătă. Vremea bună a adunat în inima Bucureștiului mii de oameni plini de energie, într-o competiție deja faimoasă: The Color Run.

Concureți de toate vârstele au alergat 5 kilometri, iar la final, au făcut împreună o baie uriașă de pudră multicoloră.

A fost o atmosferă efervescentă în Centrul Capitalei. Mii de oameni s-au distrat la concursul The Color Run.

Femeie: „Suntem foarte „happy” că n-a plouat, e vremea bună și e atâta culoare pe străzile Bucureștiului”.

Mii de participanți şi-au testat forma fizică, pe traseul de 5 kilometri și s-au lăsat colorați din cap până în picoare. Au fost concureni de toate vârstele, însă copiii au fost, evident, foarte încântați.

Competiţia are două reguli simple: fiecare concurent începe traseul în haine albe. Şi, pentru că este o cursă necronometrată, toţi participanţii sunt celebraţi la final cu o baie de praf colorat.

Și nu au fost motive de supărare - căci nu au contat timpii de alergare, așa că în final toți participanții au fost declarați câștigători.

O parte din încasări au fost donate unor fundaţii care susțin cauze sociale.

Cosmin Stan: „Am alergat împreună cu băiatul meu, Mark și cu Maia, fetiţa mea, pentru alţi copii. Am ajutat Hope and Homes for Children să ajute mai departe o familie cu șapte copii din județul Neamț. Împreună, încercăm să strângem bani, să le facem o casă, așa încât statul să îi lase acolo împreună cu mama și tatăl lor”.

Următoare cursă colorată va avea loc în septembrie, dar va fi una nocturnă, iar pentru un efect spectaculos, alergătorii vor fi stropiți cu pudră fosforescentă.