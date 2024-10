Miercuri seara, peste 1,1 milioane de români au urmărit cum echipa Visuri la cheie a construit o casă de la zero

În doar 4 ani, și-au pierdut ambii părinți, iar casa le-a ars de două ori, dar Valentin și Georgică nu s-au lăsat doborâți de greutăți. Seara trecută, Visuri la cheie le-a transformat în realitate cea mai mare dorință, iar emisiuneaa fost lider absolut de audiență.

„Primul meu gând a fost că am ieșit învingător din toată situația în care am fost, și eram foarte fericit”, a descris Valentin sentimentele avute în momentul în care a văzut autocarul Visuri la cheie în fața casei lor. Însă, după o verificare rapidă, Florin Brînzan i-a dat o veste șocantă: „Fără să vină niciun expert, îți spun că această casă nu poate să fie dezvoltată”. Astfel, împreună cu Omid Ghannadi, Cristina Joia și Andra Marinescu, au ajuns la concluzia că trebuie să demoleze casa și să o reconstruiască de la zero.

PRO TV

„Îmi era teamă de cum vor percepe ei această schimbare”, a recunoscut Omid Ghannadi. În momentul în care au pășit în noua lor casă, membrii familiei Dragomir au fost emoționați și reținuți. „Lor nu li se cuvine, în mintea lor, ceea ce au găsit în spatele autocarului și le trebuie un pic de timp să se uite prin fereastră să vadă că nu vine nimeni să le ia casa”, a explicat arhitectul șocul resimțit de familie.

Emisiunea a fost lider de audiență, în intervalul orar 21:30 – 23:31. În rândul publicului național, cu vârsta cuprinsă între 21 și 54 de ani, din categoriile ESOMAR ABCD, PRO TV avea 6.6 puncte de rating și 22.9% cotă de piață, în timp ce televiziunea de pe locul secund a înregistrat 4.2 puncte de rating și 14.5% cotă de piață. La nivel național, peste 1.1 milioane de români au urmărit emisunea, iar în minutul de aur, de la 21:53, peste 1,5 milioane de telespectatori se uitau la Visuri la cheie.

Omid Ghannadi a realizat fațada casei și piscina mult dorită de Georgică. Livingul a fost amenajat de Cristina Joia, care a ales să folosească nuanțe specifice naturii și a decorat pereții cu o mulțime de tablouri abstracte, ce îi reprezintă pe membrii familiei și toate evenimentele prin care au trecut până acum. Bucătăria și baia familiei Dragomir au fost gândite de Andra Marinescu. De asemenea, arhitecta a decorat și dormitorul familiei, în care vor dormi Ana și Valentin, împreună cu fiica lor, Erica.

Camera lui Georgică a fost realizată de Cristina Joia. „Toată camera este ca un parc de distracții”, a descris-o designerul. Însă, cea mai mare atracție pentru Georgică a fost piscina din curte, în care, plin de entuziasm, s-a aruncat îmbrăcat, imediat ce a văzut-o. Omid i-a urmat exemplul și s-a aruncat și el, pentru a sărbători finalizarea acestui proiect.

PRO TV

Visuri la cheie revine săptămâna viitoare, miercuri, de la 21:30, gata să împlinească visurile unei noi familii. Emisiunea este disponibilă, în avans, pe VOYO.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat: