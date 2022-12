Mesajul trimis de BCR clienților români. Șefii din Austria fac presiuni la Viena pentru intrarea noastră în Schengen

Apelul către clienți vine după ce mai mulți oficiali ai Grupului Erste au ieșit public să critice veto-ul guvernului austriac pentru aderarea României la Schengen, nejustificat de probleme reale la frontieră și într-un context cu îndemnuri la boicot împotriva companiilor cu capital austriac făcute în spațiul public local, scrie Profit.

Manea spune că, deși aderarea la Schengen este în afara puterii de decizie a băncii, afectându-i deopotrivă și angajații și clienții proprii, grupul bancar încearcă să se implice în obținerea unei soluții favorabile din partea guvernului austriac prin întâlniri la nivel înalt.

”Este multă emoție în România, în acest final de an. O resimțim fiecare dintre noi, clienți și angajați BCR, și e important să vorbim despre asta. Aderarea la Schengen este în afara puterii noastre de decizie, însă implicarea și susținerea noastră au fost depline. Din 18 noiembrie, când Austria a anunțat că își va folosi dreptul de veto, colegii din BCR și Grupul Erste, la cel mai înalt nivel, au inițiat o serie de întâlniri cu decidenții relevanți în susținerea cauzei Romaniei. Am explicat, am insistat și vom continua să poziționăm clar avantajele economice și sociale ale aderării României la Schengen. Este datoria noastră să susținem România! De ce? Este simplu. Și e o mărturie sinceră: credem și investim în România! Am fost mereu aproape de români, în ultimii 30 de ani, indiferent de context: crize, pandemie, razboi la granițe. Și o vom face mai departe.

Pentru că Banca Comercială Română este astăzi mai mult decât banking. Înseamnă oameni pentru oameni: - 3 milioane de clienți, care cred și investesc în România; - 10.000 de companii care creează 600.000 de locuri de muncă, aici, în România; - 600.000 de români care au trecut prin cursuri gratuite de educație financiară. BCR este o bancă puternică! Iar noi vom continua să facem ce știm mai bine: să fim aproape de români, aproape de clienții noștri, să oferim încredere și să fim un exemplu de responsabilitate. Vom face tot ceea ce ține de noi. Și mai mult de atât”, se arată în mesajul BCR.

Austria, al treilea cel mai mare investitor străin în România

Mesajul vine în aceeași zi în care directorul de comunicare al BCR, Ionuț Stanimir, a anunțat că, până acum, doar 11 persoane fizice și una juridică și-au retras banii de la această bancă; în plus, nicio companie de stat nu a renunțat la serviciile BCR, în ciuda declarațiilor publice.

La finele anului trecut companiile din Austria dețineau 12,2% din stocul de investiții străine directe, locul trei după Olanda (22,1%) și Germania (12,5%), cu un sold de circa 12,3 miliarde de euro.

După investitorul final, Austria este pe locul doi, cu un stoc de 10,7 miliarde de euro, după Germania, cu 14,9 miliarde de euro. BCR avea active de 94,6 miliarde de lei la 9 luni, când a încheiat cu un profit net de 1,54 miliarde de lei, în creștere cu 35% față de perioada similară din 2021.

