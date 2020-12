Marile bulevarde din Europa, pustii înainte de Sărbători. Cum arătau în 2019

„Suntem departe de casă, este trist, și pustiu''.

Spun asta cu amărăciune românii stabiliți în marile orașe ale Europei, care anul acesta nu vor putea veni acasă de sărbători, însă nici nu se vor bucura de tradiționalele târguri de Crăciun.

Străzile pline de turiști și feeria din Strasbourg, Viena, ori Colmar, sunt de acum doar amintiri. Mai peste tot în Occident, autoritățile au anulat evenimentele care atrăgeau public, iar din această cauză, au de suferit și mulți dintre artizanii noștri.

Sutele de căsuțe de Crăciun atrăgeau an de an la Strasbourg două milioane de oameni.

Criza sanitară a anulat târgul de sărbători din 2020 iar piața din inima orașului este pustie.

Emil: „Nu se fac cabane, nu se vinde nimic, trecătorii sunt verificați pentru că trebuie să aibă adeverință și măștile sunt obligatorii.''

Români care vindeau la târg prăjituri sau obiecte artizanale suferă în rând cu localnicii.

Emil: „Suntem în Piața Kleber din centrul Strasbourgului. Cei care cunosc acest oraș știu că aici era foarte multă lume. Acum piața e goală și spre deosebire de anii trecuți, când erau cabane, mulți turiști, acum vedem câțiva trecători.”

Într-un singur an, primăria din Strasborg investea 5 milioane de euro în decembrie, însă în oraș se întorceau 250 de milioane de euro.

Pe străzile din Colmar, declarat ani la rând de marile agenții de turism cel mai frumos loc de Crăciun din Franța, și al doilea din Europa l-am întâlnit anul trecut în decembrie pe Moș Nicolae. Cunoștință ne-a făcut Mihai, un român de acolo.

Mihai: „Acum, cum vedeți și dumneavoastră, e ora 7 seara. Suntem în decembrie, când trebuia să fie târgul de Crăciun. Nu e nimeni pe stradă.''

În alți ani, aleile de poveste pe care erau 18.000 de kilometri de instalații de lumină l-au transformat, conform New York Times, în cea mai romantică destinație de Crăciun. Anul acesta au fost împodobite doar câteva ferestre. Pe străzi se circulă doar cu declarație, iar restaurantele sunt închise, la fel și bisericile.

Mihai: „Acum, cum vedeți, e gol, e parcare aici.”

Nici Primăria n-a mai investit 250.000 de euro în decorațiuni.

Mihai: „Președintele Franței a anunțat că pe 15 decembrie ne dă drumul. Vom putea merge ziua pe stradă și Primăria a anunțat la noi în Colmar că restaurantele vor putea deschide, nu înăuntru, dar își vor face barăci în față, să vândă clătite, un vin cald.''

Pentru că turismul a scăzut cu 80% anul acesta de Crăciun, românii care au apartamente de închiriat duc lipsă de oaspeți. În 2019 încasau și 700 de euro pe noapte.

Român: „Suntem trei români în Colmar, care ne ocupăm în pricipal cu apartamente. Avem vreo 40 de apartamente în total și anul acesta a fost foarte greu, că nu mai sunt turiști.''

Și cel mai important târg din cele 20 organziate la Viena a fost anulat.

Laura Hant: „Vă salut din fața Primăriei, locul în care an de an se desfășura cel mai frumos târg de Crăciun. Astăzi ne uităm de jur împrejur. Nu mai e nimeni. Doi, trei călători care se uită cu tristețe, la fel cum am făcut și eu, și merg mai departe.''

Din păcate, lucrurile stau la fel în Elveția, Belgia, Cehia, Estonia sau Ungaria.