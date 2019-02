Marian Godină și-a cumpărat un animal de companie exotic. Reacția soției. VIDEO

Pro TV

Marian Godină a devenit stăpânul unui animal „exotic”. Polițistul a cumpărat o alpaca pe care a și botezat-o Pablo.

La insistențele soției sale, Godină a cumpărat un animal de companie mai puțin obișnuit pentru casele românilor. Polițistul a povestit întreaga epripeție – de la ideea de cumpăra o alpaca până la aducerea animalului în casă – pe blogul personal.

„-Mariaaaaan, hai repede să-ți arăt ceva!!! Uite ce dulceeeee e!!!

-Ce mai e și dihania aia? Lamă?

-Nu, e alpaca. Vreau și eu una!!! Ne luăm?

-Da, uite acum mă îmbrac și mă duc să cumpăr alpaca. Ce culoare vrei?

-Bine că faci mișto de mine, no lasă!”

Celebrul polițist a găsit un crescător de alpacale tocmai la Arad.

„Ieri am venit acasă de la sală și am găsit cămila în casă. Am evacuat-o, după cum se vede în video. Georgiana mi-a zis că numai puțin a băgat-o în casă ca să vadă cum reacționează. Astăzi capra era din nou prin casă, spăla vasele cu Georgiana. Eu n-am putut sta cu ele, că am fost afară să curăț gunoiul și să-i schimb paiele”.



Textul integral, mai jos:



Am luat ca pe o glumă discuția asta și nici prin cap nu-mi trecea că peste câteva luni voi avea numai paie și fân prin mașină.

Zilele treceau fără ca Georgiana să înceteze din a-mi spune că își dorește o alpaca. Eu îi răspundeam în continuare ironic și nu-i luam în serios doleanța, crezând că e un moft care o să-i treacă. Dar nu i-a trecut. Ba chiar s-a intensificat și insistențele erau tot mai dese. Între timp am ajuns să văd, fără să țin neapărat asta, toate videoclipurile de pe youtube cu alpaca de toate felurile și culorile.

“Uite, pe ăsta îl cheamă Alfie!! Hai să vezi cum aleargă!! Stă în Australia.”, “Uite ce fain e ăsta, e al unei fete din Belgia!”. Ăstea erau frazele pe care le auzeam când Georgiana stătea pe telefon. Desigur că trebuia să mă uit și eu la video. Vizionând multe astfel de filmulețe, au început să îmi ca sugestii, așa că într-o zi am dat de un video cu o alpaca ce alerga tare caraghios după stăpânul ei, dând ture prin curte. Am zis să o surprind și eu pe Georgiana și să-i arăt filmulețul.

-Georgiana, hai să vezi ceva!

-Aaaa, ăsta-i “Cewpaca”! Îl știu.

Chiar le știa pe toate. Văzând că gluma se îngroașă, am început cu contraargumentele:

-O vezi tu așa dulce și drăgălașă, dar joaca aia cu animăluțul e ceea ce vezi tu pe youtube. Dar munca din spate nu o vezi. Ei îi trebuie curățat zilnic, îngrijit, periat.

-O să mă ocup eu!!!

-Și cine îi aduce fân?

-Tot eu!

-Și bălegarul? Pe youtube nu îți arată treaba cu lopata și curățatul gunoiului.

-O să-i fac eu curățenie!

-Și unde o ținem??? Că doar nu o ții în casă. Nu bagi capra în casă!

-Nuuu, îi facem grajd.

-Îi faci tot tu și grajdul?

-Nu. Pe ăla îl faci tu cu tata.

-Aia va trebui tunsă că are lână ca oaia.

-O să o tund eu.

Fără să îmi dau seama, prin faptul că i-am adus argumentele astea nu am făcut decât să-i dau de înțeles că aș fi și eu de acord cu alpaca. Dacă aș fi continuat să fac mișto atunci când îmi zicea de alpaca, probabil că am fi rămas la stadiul ăla.

Următorul pas a fost să vorbească cu nașu’, care să-i spună că știe el pe cineva care aduce alpaca.

-Uite!!! Am vorbit cu nașu’ și a zis că știe unde găsim de cumpărat!.

Normal că l-am contactat pe Traian și l-am întrebat. Nașu’ se amuza copios pe seama mea și îi plăcea tare să facă mișto de mine.

-Tu chiar vrei să iei? Pffff…abia aștept să te văd cu capra! Ai pus-o! Să vezi ce cari la fân, aduni rahat de capră…apoi tratamente…

-Ce tratamente?? Păi o iau gata bolnavă?

Cred că râdea de mine cu sughițuri…

Până la urmă am ajuns să sun “dealerul” de alpaca, care mi-a confirmat că îmi poate vinde un pui. Pentru că urma să plecăm în Austria și alpaca domicilia la Arad, am gândit eu ca un om mare că la întoarcere trecem prin Arad, băgăm animalul în mașină și venim acasă cu tot cu capră, scâpând astfel de prețul transportului, destul de piperat de altfel.

L-am sunat pe vânzător și i-am spus cum am stabilit să facem.

-Și băgați alpaca în mașină???

-Da. Nu merge?

-Nuuuu! Trebuie cu o remorcă ceva.

-No bine, așa facem atunci. O aduceți dumneavoastră cu remorca.

Zilele următoare, împreună cu tata socru ne-am apucat și am construit grajdul, sub ochii entuziasmați ai Georgianei care era mai nerăbdătoare să-i vină animăluțul decât să plecăm la ski.

Întorcându-ne din vacanță, am ajuns noaptea pe la 1 în Brașov, iar la 10 dimineața remorca cu alpaca era în fața porții.

Împreună i-am ales numele Pablo și am încercat să ne apropiem cât mai mult de el, deoarece era destul de dezorientat.

Pentru că timpul a fost foarte scurt, nu aveam pic de fân acasă, așa că am început să caut. Am găsit undeva și m-am dus să iau câțiva baloți. După cum stabillisem de la început, era treaba Georgianei, dar fiind prima zi am zis să o las să se bucure de prezența lui Pablo.

Ieri am venit acasă de la sală și am găsit cămila în casă. Am evacuat-o, după cum se vede în video. Georgiana mi-a zis că numai puțin a băgat-o în casă ca să vadă cum reacționează.

Astăzi capra era din nou prin casă, spăla vasele cu Georgiana. Eu n-am putut sta cu ele, că am fost afară să curăț gunoiul și să-i schimb paiele.

V-aș mai scrie, dar mă bag la duș că miros a cioban. Aaa…era să uit, știe cineva unde pot găsi o mașină de tuns oi și dacă trebuie să știi meserie că să o poți tunde?"

