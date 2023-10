Locul din România în care sarmalele și piftia se mănâncă împreună. O mulțime de turiști au încercat combinația la un festival

Oamenii au venit din toate colțurile țării pentru a savura aceste bunătăți, pentru că nordul Olteniei este singurul loc în care sarmalele se mănâncă în același timp cu răciturile.

Oamenii au făcut coadă la standurile încărcate cu mâncare, aranjate la marginea unei păduri din localitate. Pe lângă miile de sarmale pregătite de bucătari, clienții au fost răsfățați cu multe alte bunătăți.

Clientă: „Cele mai apetisante mi se par astea, sigur o să cumpărăm, dânșii au și fasole și piftii, dar la sarmale ne oprim deocamdată”.

Localnicii sunt obișnuiți să mănânce piftia și sarmalele din aceeași farfurie.

Localnică: „Nu facem sarmale dacă nu facem și piftie. Așa ne-am obișnuit de mici copii, așa ducem și noi tradiția mai departe. Soțul meu e doljean și acolo se mănâncă piftia ca aperitiv, dar conviețuind cu mine nu a avut decât să mănânce piftie cu sarma”.

Iar turiștii veniți din toată țara au fost dornici să încerce combinația.

Turist: „Noi venim din Dolj. Am văzut bannerul și am intrat și am dat de un loc foarte frumos, nu ne venea să credem și am zis să și încercăm dacă tot am intrat”.

Cele mai bune produse au fost premiate, iar apoi sarmalele și porțiile de piftie s-au vândut ca pâinea caldă.

Raul Ungureanu, câștigătorul ediției anterioare: „Sunt câștigătorul de anul trecut cu piftia specială, de caracatiță, și piftia cu linte, cea vegană. Anul acesta am decis că putem să demonstrăm că suntem cei mai buni și cu piftia tradițională și avem doar piftie de porc și vă garantez că e cea mai bună”.

Ion Poenaru, administrator pensiune: „Oamenii caută des produse tradiționale, și sarmale și piftii și o țuiculiță și un pahar de vin, un pește, o fasole gătită bine, făcută ca la mama acasă. Avem de toate”.

Festivalul continuă și duminică, când e programat și program de muzică populară, iar intrarea e liberă. Sâmbătă seară pe scenă au urcat Emeric Imre, Florin Chilian și Ștefan Bănică.

