Locatarii unui bloc urcă pe o scară în casă, pentru că nu pot călca pe terenul pe care se află construcția

După 20 de ani de proces, mai multe familii dintr-o localitate din Bihor au ajuns să intre în case ajutându-se de o scară suspendată, pentru că nu au voie să calce pe terenul pe care se află blocul.

Iuliana Vancsa locuiește de zeci de ani în apartamentul repartizat răposatului ei soţ, care lucrase la Secţa de Mecanizare a Agriculturii din Tileagd, şi pe care în anii ’90 l-au cumpărat în rate, conform eBihoreanul.ro.

Acum, femeia se urcă pe gard și apoi pe o scară dacă vrea să intre în casă, pentru că soții care au câștigat în instanță terenul au pus lacăt pe porţi şi au încuiat uşa de intrare în clădire.

Astfel, femeia, actualul soț şi altă familie din bloc au ajuns să spargă lacăte ori să sară peste gard de câte ori vor să iasă ori să intre în bloc.

Elena Varga, proprietara unui apartament de la parterul blocului, spune că într-o seară cei doi au închis până şi intrarea în clădire, sechestrându-i, practic, pe vecini în bloc.

"Vecina a sunat la Poliţie şi s-a chinuit să spargă încuietoarea de la intrarea în casa scării şi de la poartă. Eu nu stau aici, dar am chiriaşi. Norocul lor e că eu am uşă direct spre stradă din apartament, că pe vremuri am avut un spaţiu comercial. A trebuit să renunţ la el tot din cauza lor că mă hărţuiau. Am vrut să vând apartamentul, am găsit cumpărători, dar ei i-au căutat şi i-au convins să renunţe. Practic, ar vrea să plecăm, dar nu cumpără şi nici nu vor să vină alţii", a spus femeia.

Contactați de presă, cei doi proprietari au refuzat să comenteze situația.

Autoritățile spun că decizia instanței disctează în acest caz. "Să ne spună instanţa, executorii ce să facem. Cât timp există sentinţe definitive, suntem cu mâinile legate", a spus primarul Tileagdului, Adrian Codrean, care a precizat că a încercat chiar să medieze o discuţie între vecini, dar că nu a reușit.