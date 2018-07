Leopard împușcat de autorități, după ce a ucis 21 de persoane

iStock

Un leopard a fost împușcat mortal în India, după ce în ultimii trei ani felina a ucis 21 de persoane. Animalul a fost omorât de oficialii forestieri din Parcul Național Rajaji, din apropiere de Delhi.

„Este al 21-lea incident care are loc din 2014. Am tranchilizat sau relocat de aici cinci leoparzi. La doi dintre ei am descoperit urme de ADN uman. N-am reușit să capturăm în niciun fel acest leopard, așa că ultima opțiune a fost să-l împușcăm”, a spus directorul Parcului Rajaji, Santan Sonkar.

Decizia vine după ce în spațiul public au apărut imagini cu un leopard care a fugit dintr-o locuință din India, în timp ce oficialii încercau să-l prindă. Localnicii au sunat autoritățile după ce au văzut o felină intrând în clădirea care este în prezent în construcție, în Madhya Pradesh, informează The Independent.

După aceea, s-a mutat într-o altă locuință. Leopardul a fost prins abia după ce a fost împușcat cu tranchilizante, însă trei oameni au fost răniți în această operațiune.

Leoparzii sunt incluși pe lista animalelor în pericol de dispariție, pentru că sunt zone în care numărul lor a scăzut semnificativ

