Interesul pentru electronice și electrocasnice a crescut și mai mult în pandemie. Ce aleg să cumpere românii

Cu prețuri chiar și la jumătate față de produsele noi, electronicele, electrocasnicele sau obiectele de mobilier la mâna a doua sunt cumpărate tot mai des de români.

Oamenii caută "ieftin și bun", spun cei care lucrează în acest domeniu. Magazinele care comercializează asemenea produse au planuri de extindere deoarece piața este în creștere.

Piața produselor second-hand va ajunge anul acesta, la nivel global, potrivit Bloomberg, la 65 de miliarde de dolari. În România, cererea de obiecte la mâna a doua este în creștere și multe lanțuri străine care vând astfel de obiecte își deschid filiale la noi. O rețea de magazine din Olanda, de pildă, are deja două magazine.

Multe magazine de produse second-hand de la noi se aprovizionează cu marfă din vestul Europei, acolo unde oamenii sunt obișnuiți să vândă sau să doneze lucrurile pe care nu le mai folosesc.

Cosmin Frișan, director general al unui magazin de produse second hand: "În străinătate este mult mai des întâlnită ideea asta de business, iar clienții merg mai cu ușurință în aceste shop-uri. Și în România cum este acest interes? Din ce în ce mai mult interesul crește."

Client: "Eu sunt pentru ideea de second, pentru refolosire. Am cumpărat scule audio, dacă ești atent e absolut ok, de ce nu? Mai ales că poți accesa scule care la noi au niște prețuri foarte mari."

În acest magazin, clienții își pot aduce și propriile obiecte electronice, pe care nu le mai folosesc. Dacă sunt în stare bună, primesc bani în schimbul lor.

Inspirați tot din străinătate, doi soți din Constanța și-au deschis o afacere cu electrocasnice la mâna a doua, în mare parte mașini de spălat. Sunt aduse din magazine din Italia.

Mariana Crețu, reprezentant al unui magazin: "Sunt mulți clienți care vor produse mai vechi că au încredere în produsele vechi că sunt bune. Vor bun și ieftin, asta e România. Dacă pe piață se găsește o mașină nouă la 1000 lei de exemplu, aici e la jumătate de preț, cam asta e diferența."

Într-un magazin din Timișoara se găsesc decorațiuni, veselă și piese de mobilier la mâna a doua. Numărul clienților a crescut constant în ultimii ani.

Majoritatea produselor vin din Suedia și țările scandinave. Acolo, cei care își renovează locuințele, donează bisericilor bunurile pe care nu le mai folosesc, iar bisericile le vând mai departe pe cele care sunt în stare bună.

Ozana Botea, proprietar al unui magazin: "Avem lămpi, avem ceainice, avem vase de cuptor, avem căni, obiectul acesta de ceramică, în Suedia, obiectul Hoganas costă 10 euro. Noi îl vindem cu 10 lei. Noi avem adaos mare, între 100 și 300% sau poate chiar mai mare, dar asta e interesant că clientul nu simte."

Interesul pentru produsele second hand a crescut și mai mult în pandemie.