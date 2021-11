Cum pot românii să-și schimbe electrocasnicele la „Rabla”. Ce trebuie să dea la schimb și noutățile pe categorii de produse

Ministerul Mediului anunţă că reia programul „Rabla pentru electrocasnice'' chiar de sărbători. Cei care vor să-şi schimbe frigiderele, maşinile de spălat sau aspiratoarele vor primi un voucher de la stat, dacă îşi dau la schimb vechiturile din casă.

Noutatea faţă de ediţia din primăvară este că au fost acceptate în program mai multe tipuri de televizoare.

Rabla pentru electrocasnice va începe în ultima săptămână a lunii noiembrie, anunţă Ministerul Mediului. Doritorii vor avea la dispoziţie o săptămână să se înscrie şi să-şi creeze conturi de utilizator pe site-ul AFM.RO.

Apoi, vor avea loc 3 etape.

În prima etapă, timp de o săptămână, vor putea alege voucherele pentru maşini de spălat şi frigidere.



În etapa a doua, se vor putea alege vouchere pentru televizoare, laptopuri, şi tablete.



În etapa a treia este rândul aparatelor de aer condiţionat, uscătoarelor de rufe şi aspiratoarelor.

După ce vă înscrieţi şi primiţi voucherul pe aplicaţia Fondului de mediu, magazinul ar urma să vă ridice aparatul vechi, iar clienţii au la dispoziţie 15 zile să-şi cumpere unul nou. Altfel, voucherul expiră. Puteţi participa la fiecare etapă.

Atenţie, puteţi cumpăra doar ceea ce daţi la casat. Un frigider nou pentru un frigider vechi, un televizor nou pentru unul vechi.

Există doar două excepţii. Pentru un laptop puteţi da la schimb un calculator cu monitor. Pentru maşina de spălat şi uscătorul de rufe puteţi casa orice dispozitiv acceptat în program.

Noutatea ediţiei de sărbători este că au fost acceptate mai multe tipuri de televizoare.

Vitalie Cojocari, corespondent PROTV: „În acest an, Ministerul Mediului le oferă românilor care vor să-şi schimbe aspiratorul vechi cu unul nou un voucher de 200 de lei. Voucherul oferit de ministerul mediului pentru tablete are o valoare mai mare (300 lei). Primiţi un voucher de 400 de lei dacă veţi cumpăra un aparat de aer condiţionat, frigidere, maşini de spălat, dar mai ales televizoare. În acest an, ministerul mediului a introdus clasa energetică G pentru televizoare, cea mai comună clasă de consum pentru aceste aparate. Voucherul pentru laptop este cel mă valoros, primiţi 500 de lei dacă daţi calculatorul vechi şi vă cumpăraţi unul nou."

După ce au încercat şi la alte ediţii, românii nu ştiu dacă vor reuşi să mai prindă un voucher acum, de sărbători.

„Speram să apucăm aşa ceva, vouchere, că de obicei nu avem norocul acesta"

„Anul aceasta nu am reuşit să beneficiem”, spun oamenii.

Responsabilii promit însă că de data aceasta aplicaţia nu se va bloca aşa cum s-a întâmplat în trecut.

Tanczos Barna, ministrul Mediului: „Sistemele vor rezista, că în primele 10 minute nu se blochează și sunt bani pentru toți."

Bugetul programului este de 34 milioane de lei.