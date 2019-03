Un bărbat a sărit în apa înghețată a unui lac. Ce observase

Un american din New York nu a ezitat să sară în apa înghețată a unui lac ca să salveze doi câini. A avut și un mic ajutor din partea celui mai bun prieten al său.

Un bărbat la bustul gol înoată în apa cu gheață pentru a salva doi câini. Timofey Yuriev - Tim, cum îi spun apropiaţii - povesteşte cum a fost.

Tim: Câinii nu îndrăzneau să înoate spre mal și am reușit să-i salvez... Am fost bucuros că am reușit.

Dar nu a reuşit singur... Kira, căţeluşa golden retriever a lui Tim, a sărit şi ea în apă după stăpân.

Tim și soția scoseseră cățelușa la plimbare într-o zi însorită, dar destul de rece, într-un parc din statul New York. Bărbatul a zărit câinii pierduţi în mijlocul lacului. Crede că se îndepărtaseră de stăpânul lor și au fugit pe gheața care începea să se topească.

Tim știa că ajutoarele nu pot veni prea repede... Și, fără să stea pe gânduri, și-a scos aproape toate hainele cu care era îmbrăcat și a plonjat în apa foarte rece. E deprins cu scăldatul la copcă din copilărie, când îşi vizita bunicul tocmai în îndepărtata Siberie.

Tim: A trebuit să-l salvez întâi pe unul dintre câini...

Cu Kira înotând vitejește alături, Tim a reușit să-l aducă la mal pe primul câine ... "naufragiat". S-a întors și după al doilea, dar lucrurile au fost mai complicate... A fost nevoie să facă un culoar prin gheaţă.

Tim: Îl tot chemam să vină cu mine. Dar Kira m-a ajutat mult pentru că a venit după fiecare câine, i-a atins cu botul, i-a convins cumva să înoate alături de noi.

Escortat de Tim şi Kira, și al doilea patruped rămas în apa înghețată a juns cu bine la mal.

