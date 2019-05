O firmă a produs îngheţată din viermi de muşte. Reacţia celor care o gustă

Pro TV

O înghețată făcută din larve de muște se vinde la Cape Town, în Africa de Sud, iar compania producătoare se gândește deja la piața europeană și cea americană.

Chiar are gust de înghețată - spun cei care au încercat-o. Oricum, este o alternativă - bogată în proteine și "prietenoasă" cu mediul înconjurător - se lauda producătorii. În ultimii ani, a crescut interesul consumatorilor din lumea occidentală pentru preparate culinare care folosesc... insecte, drept ingredient principal. S-au mai schimbat mentalităţile, aşa că mulţi le percep acum ca o sursă alimentara hrănitoare şi mai prietenoasă cu mediul înconjurător.

Cum cererea a sporit constant, au apărut chiar şi ferme unde se cresc larve de insecte zburătoare. Un retailer din Cape Town a introdus în oferta să îngheţata făcută din larve de muscă. Sau ... "viermi", după denumirea populară.

Larvele sunt procesate alturi de alte ingrediente naturale, dar compania producătoare păstrează secretul reţetei. Oricum, pentru aroma sunt adăugate, vanilie, cacao sau miere.

„Are gust bun. Chiar are gust de înghețată. Poate un gust ceva mai organic. Am auzit, am mai și citit câte ceva, că insectele vor constitui în viitor o sursă sustenabilă de hrană. Fermele de vite consumă multe resurse, iar fermele de insecte vor fi sustenabile, într-o măsură mult mai mare.”

Adică savurezi crema aromată și rece din cornet, fără să te mai gândeşti la ... materia primă. Specialiștii în nutriție sunt de acord: larvele sunt cât se poate de hrănitoare. Numai ca oamenii nu pot să treacă prea uşor peste repulsia pe care o crează imaginea viermilor

Până una alta, îngheţata din larve va fi vândută curând şi la Johannesburg. Iar producătorul se gândeşte deja la piaţa europeană şi americană.

