Ionela Pădurean: „Totul a ars, aici era frigiderul cu alimente, aici un șifonier cu haine, mașina de spălat, aici era un pat.”

Reporter: Nu ați salvat nimic ?

Ionela Pădurean: „Nimic, nici haine, nici actele foarte importante, certificatele copiilor, nu mai e nimic”

Ionela are 21 de ani şi e din satul Belzeni, comuna Dragomirești. În urmă cu o lună, soțul a plecat la muncă în străinătate pentru a mai achita din datorii, iar de atunci se ocupă singură de băiețelul de patru ani şi de fetița cea mică, un bebeluș de trei luni.

Zilele trecute, casa familiei s-a aprins din cauza unui horn defect, iar dacă vecinii nu ar fi observat flăcările la timp, mama şi pruncii ar fi ars de vii. Tânăra rememorează cu groază prin ce a trecut.

Ionela Pădurean: „Când am ieșit și am deschis ușa, aici era podul, nu aveam nimic în pod. Mă uit în sus și văd flăcări, am luat copiii și am ieșit în drum. Nu am stat să salvez nimic, ci doar viața, că asta e important.”

Tot ce aveau s-a făcut scrum în incendiu.

Vecin: „Am venit și noi, și pompierii. Nu am putut stinge nimic, a ars tot. Dacă nu îi vedea omul la timp, ardeau.”

Localnic: „Am fugit repede. Casa era în flăcări, nu am putut recupera nimic din ea. Dacă sunt oameni care vor să ajute aceasta fată să facă înapoi casa, că e păcat. Singur nu te poți ajuta în satul ăsta. Muncești cu ziua pe ici, pe colo, e greu”

Femeia şi cei doi copii s-au mutat în casa socrilor. Şi au mare nevoie de ajutor pentru a-şi repara casa.

Ionela, mama: „Dacă sunt oameni cu inimă bună și D-zeu le pune pe inimă și vor să mă ajute, eu o să le mulțumesc mult”.

Reporter: Cum e viața acum ?

Ionela: „E grea. Stai la alții, e greu când nu ești la casa ta.”

Vecin: „Sunt foarte liniștiți în privința asta, soțul. Eu pe ea nu am văzut-o până acum afară, își vede de familie, de copii, soțul, la fel! Au nevoie mare de ajutor, acum, că au ars, s-a întâmplat necazul ăsta mare, oricui i se poate întâmpla”

O organizație neguvernamentală le-a adus strictul necesar, iar tatăl celor doi copii este la munca în Irlanda şi încearcă să adune banii necesari familiei. Însă pentru casa, e nevoie de mult mai mult...

Persoanele care doresc să îi ajute o pot face folosind datele de mai jos:

Pădurean Lorena 0753.180.566.

Se pot face donații în contul RO80RNCB0503172522830001, deschis la BCR, pe numele Pădurean Lorena Eliza.