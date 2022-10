În fiecare zi din octombrie, VOYO pune la dispoziție câte un film nou. Care este programul pentru prima săptămână

Filmele sunt disponibile pentru abonați fără pauză publicitară.

Programul pentru prima săptămână:

- 01.10: Povestea lui Blue (Red Dog, True Blue)

- 02.10: Batalionul Donbas (Beshoot)

- 03.10: În căutarea paradisului (Paradise)

- 04.10: Pompeii

- 05.10: Marea matoleală (21 & Over)

- 06.10: Conan

- 07.10: Cei trei muschetari (The three musketeers)

- 08.10: Legenda lui Hercule (Legend of Hercules)

- 09.10: Divergent

