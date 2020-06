Imagini virale. Metoda inedită găsită de un băiețel pentru a învăța la școală

Imaginile au fost filmate într-o școală din Guiyang, în provincia chineză Guizhou.

Băiețelul răsfoiește cartea și, de fiecare dată, își împreunează mâinile ducându-le apoi deasupra capului.

"Vin examenele. Nu știi ce să faci? Un băiețel din Guiyang devine viral încercând "să-și bage" cunoștințele în cap", este mesajul care însoțește imaginile.

Exam is coming. What should I do? A cute boy in Guiyang, SW China's Guizhou province, goes viral for trying to “put” knowledge into his brain. pic.twitter.com/BjAmBFpxUu