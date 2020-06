Florin, iubitul fostului vicar englez, s-a îmbogăţit după moartea acestuia. Ce moştenire i-a lăsat

Florin Marin, în vârstă de 27 de ani, a moștenit 150.000 de lire de pe urma unei asigurări de viață și o casă 100.000 de lire, scrie Daily Star.

De asemenea, el va beneficia de o pensie lunară de 2.000 de lire de pe urma soțului care a încetat din viață la 81 de ani. Acesta a murit singur într-un spital din București, din cauza restricțiilor impuse pe timpul pandemiei de coronavirus, a scris Daily Mail.

