I-a trimis mamei sale o poză cu camera ei. Femeia a fost îngrozită când a văzut un detaliu

Ellla i-a trimis mamei sale o poză în care se vedea tot mobilierul din cameră, însă a uitat un detaliu foarte important: de pat, erau legate niște cătușe folosite pentru momente intime.

”Drăguț. Cu excepția cătușelor??? Care este treaba cu ele?”, a fost reacția mamei sale în momentul în care și-a dat seama ce se întâmplă în camera fiicei ei.

Ca să poată ”ieși din încurcătură”, Ella, care este de asemenea și cântăreață, și-a mințit mama spunând că acele cătușe îi aparțineau unui prieten care voia să filmeze un videoclip, potrivit The Sun.

”I-am spus că băiatul cu care stau în cameră vrea să filmeze un mic video pentru facultate, dar nu m-a crezut”, a spus Ella.

După ce tânăra a povestit într-o postare pe Twitter tot ce a pățit, mai mulți oameni au spus că și ei s-au confruntat cu situații similare.

moms been asking for pics of my new room... finally sent one... i’m so stupid pic.twitter.com/4tE2gDxNZG