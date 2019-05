Haine jignitoare, scoase la vânzare. Legătura dintre Auschwitz și aceste produse. FOTO

Fuste scurte, perne, genți sau tricouri care conțin imagini cu Auschwitz au fost scoase la vânzare.

Pe fusta scurtă apare o imagine cu șine de tren, care obișnuiau să le aducă moartea oamenilor din lagărele de concentrare. Iar pe geantă apare o fotografie cu un gard electric pe care se află un mic panou: „Atenție! Risc de moarte”.

După ce au văzut aceste produse, oficialii de la Memorialul Auschwitz au adus critici la adresa celui care deține site-ul.

„Chiar crezi că vânzarea unor produse cum ar fi pernele, fustele scurte sau genți cu imagini de la Auschwitz – un loc în care au avut loc tragedii umane, unde peste 1,1 milioane de oameni au fost uciși – este în regulă? Este mai degrabă lipsă de respect”, a fost mesajul oficialilor.

Compania a prezentat zeci de produse cu diverse imagini de la Auschwitz și a răspuns criticilor aduse. Aceasta spune că vinde produsele făcute de o comunitate de artiști independenți, potrivit Metro.

.@redbubble Do you really think that selling such products as pillows, mini skirts or tote bags with the images of Auschwitz - a place of enormous human tragedy where over 1,1 million people were murdered - is acceptable? This is rather disturbing and disrespectful. pic.twitter.com/cdPvZGMXC6