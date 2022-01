Guvernul acordă ajutor pentru cultivarea usturoiului și în 2022. Suma alocată va fi majorată

Aromatul usturoi românesc va fi cultivat pe mai multe hectare grație ajutorului guvernamental acordat și în acest an. Suma alocată va fi majorată de la 15 la 22 de milioane de lei, iar perioada de comercializare a fost prelungită cu o lună.

Fermierii care vor să intre în program trebuie să vândă usturoiul cultivat de la 1 iunie până pe 20 decembrie.

În județul Alba, suprafața cultivată cu usturoi a crescut de 6 ori în ultimii trei ani. Impulsionați de subvenție, fermierii au ales această cultură. Mulți preferă usturoiul românesc. Amalia a obținut anul trecut peste 2800 de kilograme. Recolta a vândut-o repede, cu 20 de lei kilogramul, pentru că românii, dar și străinii sunt interesați să cumpere usturoi autohton, în locul celui din China.

„Este al doilea an în care beneficiem de programul pentru usturoi. Cred că nu am fi continuat producția de usturoi fără această subventie. Avem comenzi chiar și din alte țări ale UE, am trimis în Germania, am trimis în Italia, în Spania. Am început această miniafacere cu un start și am ajuns la o suprafață mai mare”, spune Amalia.

Dan Câmpean lucrează de 15 ani în străinătate, tot în acest domeniu, așa că a decis să cultive și în țară, la Aiud, usturoi pe o suprafață de peste 2 hectare. Producția a fost una foarte bună, iar recolta a reușit să o vândă în totalitate. Pentru suprafața cultivată a luat peste 30.000 de lei de la stat.

„Soiul este românesc cumpărat de la noi, din Buzău. Foarte bună producția deoarece anul trecut a plouat și l-am și ajutat cu îngrașământ natural”, a transmis Dan Câmpean.

Potrivit programului guvernamental, suprafaţa minimă de usturoi pe care trebuie să o cultive fermierii este de 3.000 de metri pătraţi, iar cantitatea minimă vândută cu acte trebuie să fie de 3.000 kilograme la hectar.

„Alocația bugetară față de 2021, când am avut 15 milioane de lei, a ajuns la 22 de milioane și 200 de lei. Perioada de comercializare s-a devansat cu o lună, în loc de 1 iulie, avem 1 iunie, ca perioadă de valorificare până la 20 decembrie”, a declarat Direcția Agricolă Alba.

Anul trecut, peste o mie de fermieri au beneficiat de subvenție pentru usturoiul cultivat.