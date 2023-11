Godină: ”Am dormit puțin dezvelit și m-am trezit cu o ușoară durere la ovare”. Reacția unui fost polițist a stârnit hohote

Polițistul Marian Godină a ținut să împărtășească din experiența unui tată aflat în concediu de creștere a copilului, printr-o postare amuzantă care a strâns rapid mii de aprecieri, comentarii și distribuiri.

”Ieri am spălat toate geamurile, am șters praful de pe toată mobila, am spălat pe jos și, la final, când totul era bec, am prins niște călăreți de rejansa perdelelor, (cred că așa îi zice) am procedat la fel și cu draperiile, le-am ondulat puțin ca să arate frumos și apoi le-am pus sus.

După toate astea, am dormit puțin dezvelit și m-am trezit cu o ușoară durere la ovare”, a scris Godină pe contul său de Facebook.

Primul comentariu a venit din partea unui alt polițist celebru, Traian Berbeceanu, fostul comisar șef de la Crimă Organizată, retras între timp.

”Dacă te mai și doare capul deseară, e clar!”, a comentat Berbeceanu, spre amuzamentul cititorilor.

Printre ei s-au aflat însă și voci care au simțit nevoia să spună că postarea lui Godină a fost misogină.

Marian Godină: ”Prostia nu are sex”

Motiv pentru ca polițistul să revină cu o altă postare în acest sens, în care concluzionează că îi displac la fel mult femeie idioate , pe cât îi displac bărbații idioți.

”Ca bărbat aflat în concediu de creștere a copilului într-o societate în care încă se consideră că doar mamele ar trebui să aibă acest drept, ca bărbat care schimbă scutece, iese cu copilul în parc și face treburi casnice, e amuzant să văd că, din cauza postării trecute, care a fost doar o glumă, există femei care mă acuză că sunt misogin.

Chiar am considerat întotdeauna că femeile sunt egale cu bărbații.

Și ca să întăresc afirmația de mai sus, țin să menționez că îmi displac la fel de mult femeile idi-oate pe cât îmi displac și bărbații idi-oți.

Pentru că prostia nu are sex.

Cratimele alea nelalocul lor au rolul de a deruta roboțeii care ar putea considera că vorbesc urât și mi-ar șterge postarea”, a scris Marian Godină.

Și de această dată, primul comentariu a venit de la Traian Berbeceanu. Care pare să-l troleze prietenos pe Godină ori de câte ori are ocazia. ”Ești tot pe Facebook, nu știu când mai gătești!”, i-a transmis, de această dată, fostul șef de la Crimă Organizată.

Sursa: StirilePROTV Etichete: , , , , , Dată publicare: 03-11-2023 08:56