Gestul bizar făcut de un câine, în mijlocul străzii. Trecătorii au filmat tot. VIDEO

Gestul animalului ”a topit inimile” a milioane de oameni, după ce un martor a filmat întreaga scenă și a publicat imaginile pe rețelele de socializate.

Steph Haberman, în vârstă de 31 de ani, a filmat momentul în care un câine s-a așezat pe spate, pe asfalt și a rămas nemișcat timp de câteva minute, în timp ce stăpâna sa încerca să îl convingă să își continuie plimbarea.

”Am întâlnit acest câine ieri. Efectiv nu voia să își mai continuie plimbarea”, a scris Steph, în postarea sa pe Twitter, însoțită de imagini video cu cânele.

În imagini se vede cum câinele stă întins pe spate, pe asfalt, chiar în fața apartamentului în care locuiește, în timp ce stăpâna sa îi ține lesa, potrivit Daily Mail.

Femeia nu reușește să îl convingă pe animal să se ridice și pare să nu se mai poată opri din râs.

La scurt timp, imaginile au devenit virale, iar mai mulți utilizatori ai Twitter au postat fotografii asemănătoare cu animalele lor de companie.

Not EVERYTHING is bad.

Like this dog I met yesterday who did NOT want to walk anymore.

She is good! pic.twitter.com/ULPj6LKpvK