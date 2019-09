Un băiat de 9 ani s-a îngrășat 18 kilograme pentru a-i salva viața tatălui său

Băiatul a fost nevoit să mănânce și câte cinci mese pe zi, pentru ca medicii să accepte să-l opereze. În urma dietei, a reușit să se îngrașe aproape 18 kilograme.

Potrivit declarațiilor sale, de multe ori el nu s-a simțit bine din cauza regimului alimentar haotic, însă transplantul a fost un succes, iar tatăl său a reușit să fie operat înainte de ziua sa.

Boy, 9, piles on more than 2 stone to save dad's life with bone marrow transplant https://t.co/J7vhglRyIo pic.twitter.com/Pwy92XmiZe