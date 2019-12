GALERIE FOTO. Cum arată cea mai sexy şoferiţă de camion din România. "Nu mă văd făcând altceva"

O tânără de 22 de ani din Botoșani a fost desemnată „Cea mai frumoasă şoferiţă din România”, în urma unui concurs organizat pe una dintre cele mai cunoscute pagini de Facebook ale comunităţii şoferilor români.

Concursul a fost câștigat detașat de o tânără de 22 de ani din Botoșani. Mălina-Elena Ghileschi a reuşit să strângă peste 3.500 de like-uri la poză cu care a participat în cele două runde de concurs de pe pagina Ilie Matei – „Omul Şoselelor”, potrivit Monitorul de Botoșani.

Mălina Ghileschi este șoferiță de TIR din ianuarie 2019, după ce a terminat şcoala de şoferi pentru categoriile C şi E şi a obţinut atestatul pentru transportul de marfă.

În prezent ea lucrează la o firmă germană care distribuie de produse, colete şi transport de marfă internaţional. Aceasta s-a adaptat rapid la rigorile nemțești și în doar o lună a învățat cum să manevreze o liză electrică, cu care își încarcă și descarcă de una singură marfa din camion.

"Cel mai dificil lucru pe care l-am avut de învățat a fost “faimosul” tras în rampă", a povestit ea.

După 10 luni în care a lucrat singură pe camion, Mălina spune că nu se vede făcând altceva în viitor.

"De mică am fost pasionată de mașini și de tot ceea ce ține de șofat. Pentru că am o pasiune aparte pentru mașinile de mare tonaj, am reușit tot ce mi-am propus. În prezent, stăpânesc volanul cu multă precizie și sper să am parte de mulți kilometri fără evenimente neplăcute!", a spus șoferița.