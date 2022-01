Fostul primar al Timișoarei, Nicolae Robu, a înregistrat o melodie: "Mă încumet, acum, să fac public clipul". VIDEO

Facebook.com

Fostul primar al Timișoarei, Nicolae Robu, a profitat de faptul că rămas fără funcția de edil și că a avut mai mult timp la dispoziție și a înregistrat o melodie.

Acum, fostul edil a postat-o pe Facebook și a anunțat că are în plan “un clip adevărat, profesionist, realizat cu specialiști în domeniu”.

“Liber de responsabilități publice pentru prima oară în ultimii 32 de ani, am avut în 2021 o cu totul altfel de viață decât în anii precedenți, o viață foarte frumoasă, cum, în mod diferit, desigur, foarte frumoasă mi-a fost și în anii precedenți”, începe fostul edil postarea de pe Facebook.

Nicolae Robu a precizat că pe lângă melodie a scris și publicat o carte de 285 de pagini și că a scris și dat la tipar o carte de 410 pagini.

Fostul primar a oferit mai multe detalii despre melodia îregistrată.

“Această compoziție se cheamă ‘Dintre sute de catarge’, ca minunata poezie a marelui poet Mihai Eminescu, pe versurile căreia, inspirat de ea, am compus-o. Vă reproduc primele două strofe:

‘Dintre sute de catarge

Care lasă malurile,

Câte oare le vor sparge

Vânturile, valurile?

Dintre pasări călătoare

Ce străbat pământurile,

Câte-o să le-nece oare

Valurile, vânturile?’

În prima zi din an, zi de repaus, inclusiv pt mine, am încropit, pe telefon, un suport video pt piesă, gândit ‘de uz intern’, adică: la nivelul familiei mele”, a scris el.