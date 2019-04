Fost condamnat oferă femeilor servicii de "fertilizare şi inseminare naturală”, pe OLX

olx.ro

Un bărbat din Oradea a postat, pe platforma OLX, un anunț prin care se oferă să ajute orice femeie "perfect sănătoasă" să facă un copil, totul "discret şi fără probleme".

Bărbatul se oferă să "fertilizeze şi insemineze natural" orice femeie "generoasă şi discretă", care nu doreşte să apeleze la o bancă de spermă.

"Fertilizez inseminez natural fara obligații abordabil. Ajut in mod natural în caz ca ești perfect sănătoasa și doresti copil singură, fara obligatii,discret, fără probleme. Sunt bărbat constitutie sportiva, sănătos,curat, 177/77/50 de ani, șaten cu ochi albaștri, studii medii, fără vicii nefumator, nealcoolist" scrie bărbatul în anunțul postat, miercuri, pe OLX.

El susține că nu este în căutare de relații sexuale, ci doar vrea să ofere ajutor femeilor care își doresc un copil.

"Nu caut sex, doresc doar să ajut în caz de nevoie, fii discretă și ne intelegem. Nu cred că s-ar pune probleme de etică, cred că e totul ok. Fii fertilă verificata si sanatoasa, curata si discreta, alte pretentii nu am, vom fi impreuna doar o singura dătă fara probleme. Dacă nu vrei fertilizare in vitro sau nu dorești sa apelezi la Banca de sperma deoarece ti se pare complicat și costisitor apelează cu incredere, sunt la dispozitia ta. Rog seriozitate maximă. Eu sunt ok din punct de vedere de sănătate și nu am probleme cu fertilitatea, am deja pana acuma un baiat frumos de 14 ani", continuă orădeanul.

Potrivit ebihoreanul.ro, bărbatul care și-a oferit astfel de servicii este Szabo Attila, un fost taximetrist condamnat la închisoare după ce a sedus o adolescentă şi a convins-o că se va căsători cu ea când va deveni majoră și se vor muta împreună în Insulele Canare, însă numai dacă va accepta să se prostitueze în beneficiul lui.

Fata a fost cazată de Szabo în locuinţa unei rude, fotografiată în ipostaze indecente, pozele fiind postate pe site-uri cu anunţuri, alături de un număr de telefon şi un anunţ în care se spunea că aceasta oferă servicii sexuale contra unor sume de bani. Clienţii erau racolaţi de Szabo şi tot el încasa banii câştigaţi de adolescenta salvată în final de procurorii DIICOT, scrie sursa citată.

Bărbatul a fost arestat preventiv şi condamnat la 3 ani şi 8 luni de închisoare, sub acuzaţia de trafic de minori și pornografie infantilă prin sisteme informatice.

Contactat de ebihoreanul, Szabo Attila a susţinut că va şterge anunţul de pe platforma OLX şi îl va muta pe un site mai discret.

