Flașnetari din 10 țări au susținut reprezentații surprinzatoare, la Iași. „Atmosfera este cu totul emoționantă”

Cu toții au participat la Festivalul Internațional al Muzicii Mecanice. Evenimentul a adus în prim-plan instrumentele care încântă publicul în piaţete și pe străzile pietonale ale Europei.

Festivalul a stârnit curiozitatea multor localnici și turiști.

Vizitatorii au primit explicații ample. Cei care dețin astfel de instrumente muzicale sunt artiști sau colecționari pasionați de artă. Multe flașnete au câteva decenii vechime și au fost recondiționate cu multă migală.

Tomas Plaszky, artist din Slovacia: Este o orgă produsă de cea mai cunoscută firmă din domeniu, din Germania.

Reporter: Ce vârstă are instrumentul?

Tomas Plaszky, artist din Slovacia: Are în jur de 60 de ani și eu o am de 6 ani.

Gabriel Gospodaru, colecționar: Eu sunt colecționar. Am luat-o de ambiție, de efect. Am zis că trebuie să o fac, am niște prieteni în Belgia care cu așa ceva se ocupă, mi-au trimis desene și am reușit să o pun în funcțiune.

Prețul unui astfel de instrument muzical variază între 3 și 15 mii de euro.

Monica Nănescu, coordonatorul Muzeului Științei și Tehnicii "Ștefan Procopiu" Iași: Sunt mijloace de divertisment, în general pentru asta au fost construite. Se utilizau în saloane, în case particulare, în săli de dans, erau mijloacele principale de distracție la mijloc de secol XIX, la început de secol XX.

Femeie: Este emoționant, e un alt vibe și atmosfera din interior este cu totul emoționantă, am lacrimi în ochi.

Femeie: Este extraordinar că se desfășoară asemenea concerte. Am participat și la edițiile anterioare ale festivalului și revin de fiecare dată cu mare drag.

Cu ocazia festivalului au avut loc și expoziții interactive de muzică mecanică, proiecții de videomapping și concerte.

