Filmarea postată de Andrew Tate care i-ar fi ajutat pe procurori să îl prindă. Detaliul care se vede în imagini

Presa britanică scrie că Andrew Tate s-ar fi dat de gol că se află în România în timpul schimbului de replici cu Greta Thunberg pe rețelele de socializare. Într-o filmare, acesta a primit două cutii cu pizza de la un brand din România, ceea ce ar fi putut confirma locația sa pentru autoritățile care îl urmăreau.

„Nu putem oferi detalii în acest moment cu privire la presupusele informații că aceștia au fost reținuți. Dar Andrew și Tristan Tate au cel mai mare respect față de autoritățile române și vor asista și ajuta întotdeauna în orice mod pot”, a transmis joi seară un reprezentant al fraților Tate pentru Daily Mail.

Thank you for confirming via your email address that you have a small penis @GretaThunberg

The world was curious.

And I do agree you should get a life ❤️ https://t.co/mHmiKHjDGH pic.twitter.com/SMisajQRcf