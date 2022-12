Dialog viral între Andrew Tate și Greta Thunberg. Cum l-a umilit activista pe milionarul care a ironizat-o

Andrew Tate a făcut publică pe Twitter o fotografie în care apărea în timp ce își alimenta bolidul de lux, un Bugatti. În descrierea fotografiei, milionarul îi cerea ironic tinerei ecologiste o adresă de email unde să-i trimită detaliile despre ”emisiile enorme” pe care le emană mașinile pe care le deține.

„Hello Greta Thunberg. Am 33 de mașini. Bugatti-ul meu are are motor de 16 cilindri. Mai am două Ferrari 812. Și ăsta e doar începutul. Te rog să-mi dai o adresă de email la care să-ți trimit lista completă a mașinilor mele și a emisiilor lor enorme”, a scris Andrew Tate.

Răspunsul tineri de 19 ani nu a întârziat să apară. Greta i-a dat milionarului o replică dură, într-un tweet care a ajuns viral.

„Da, te rog, luminează-mă. Dă-mi e-mail la smalldi**[email protected]”

După câteva ore, primul răspuns al lui Tate a fost „How dare you? (Cum îndrăznești?), o replică folosită chiar de tânăra suedeză într-un discurs în care a criticat poluarea planetei.

Ulterior, a publicat chiar și un video în care face un rezumat al situației. Replica acestuia a fost descrisă de un utilizator de Twitter ca fiind „revenirea cea mai puțin alpha pe care a văzut-o până acum”.

Andrew Tate este un fost kickboxer care a devenit influencer, însă de mai multe ori a avut conturile închise pe toate platformele din cauza afirmațiilor sexiste și misogine. Acesta consideră că locul femeilor este „în casă” și că „sunt dăruite bărbaților și aparțin bărbaților”.

