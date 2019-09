Fetiță găsită moartă după ce a fost lăsată 5 ore în mașină. Ce făcea mama ei între timp

Copilul a murit din cauza temperaturii ridicate din mașină. De asemenea, geamurile erau închise, informează Mirror.

În acest timp, mama ei s-a dus într-o altă mașină și a început să consume alcool. La scurt timp ea a adormit, lăsând-o pe cea mică în autoturism.

După câteva ore, ea și-a găsit fiica moartă, cu arsuri pe suprafața corpului.

Până au ajuns paramedicii, femeia a încercat s-o salveze pe fetiță, însă fără rezultat. Ea a fost dusă la spital, însă a fost declarată moartă.

'Beautiful' girl, 2, dies after mum left her in hot car to go drinking https://t.co/nSrlsDRzjD pic.twitter.com/dQifWkP2Gg