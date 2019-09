Momentul în care un copil de 1 an a căzut din mașină. Când și-au dat seama părinții

Copilul ar fi căzut din mașină după un viraj, informează India Today.

După ce a căzut din mașină, fetița a mers târâș, fiind observată de angajații unui centru forestier, care au anunțat poliția.

Copila nu a avut răni grave și a fost preluată de oamenii legii.

După ce părinții săi au ajuns acasă, au observat că fata dispăruse. La scurt timp, au fost la poliție pentru a da o declarație. Acolo au aflat că fata a fost găsită aproape de locul unde a căzut.

#WATCH Kerala: A one-year-old child falls out of a moving car in Munnar region of Idukki district. The girl child was later rescued and handed over to the parents. (08.09.2019) pic.twitter.com/tlI7DtsgxU