Fenomen misterios deasupra Muntelui Fuji. Ce teorii au apărut. VIDEO

Fenomenul a fost observat pe 10 martie pe Muntele Fuji din Japonia, iar adepții teoriei conspirației au început cu povești despre o invazie extraterestră.

Ziua următoare, susţinătorii teoriei conspirației pretind că au văzut o navă extraterestră care zboară peste Muntele Fuji.

Presupunerea lor se bazează pe un videoclip al unui nor misterios, deasupra celebrului munte Fuji, filmat pe 10 martie.

Scott C. Waring, redactor șef la UFO Sightings Daily, susține că norul este ”un OZN de patru mile”. Scott C. Waring afirmă: "OZN-ul a lăsat de fapt o urmă de nor în spatele său, mergând spre orizont, apoi făcându-şi drumul în zig-zag spre munte."

Acesta mai declară că ”acest OZN creează și controlează fumul din jurul lui, astfel încât să pară un nor”. De asemenea, cei de la UFO Sightings Daily susțin și că se dorește ascunderea fenomenului.

