Un vânător de OZN-uri îl roagă pe Elon Musk să fie atent la pozele NASA

Scott C. Waring susține că a găsit mai multe lucruri ciudate în fotografiile și imaginile video de la NASA, potrivit Metro.

Într-o postare recentă pe pagina sa de Twitter, Scott îi spune lui Elon Mask faptul că a găsit o navă extraterestră, în care s-ar putea afla echipament tehnologic avansat.

„Am găsit o navă extraterestră. Îți poți imagina ce tehnologie avansată se află la bord? Ia această navă care va duce oamenii în jurul Universului”, a spus bărbatul.

„Mi-ar plăcea să ne întâlnim și să discutăm despre afaceri care le-ar permite oamenilor să trimită mesaje și fotografii în spațiu cu viteza luminii. În acest fel am putea trimite mesaje și extratereștrilor”, a mai scris Scott, în ianuarie 2018.

Hi @elonmusk @tesla I found this 10 mile long alien ship in Waterman crater, earths moon. Can you imagine all advanced tech on board? Looks like Voyager but it’s real. Get this ship and it will take humans across the universe. Oh...and I found others. https://t.co/M1KkVseBAI pic.twitter.com/6ubv2fFlAb