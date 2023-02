Fenomen meteo bizar în lume. Localitatea în care a început să plouă cu pești

Este, așadar, un fenomen bizar în Australia, continent în care ploaia este deja un lucru foarte rar. În urmă cu câteva zile, localitatea australiană Lajamanu a fost lovită de o ploaie cu pești.

Localnicul și consilierul Central Desert, Andrew Johnson Japanangka, a declarat: "Am văzut o furtună mare care se îndrepta spre comunitatea mea și am crezut că este vorba doar de ploaie. Dar când ploaia a început, am văzut și pești căzând din cer”. (FOTO AICI)

Specialiștii în meteorologie consideră că astfel de evenimente pot fi cauzate de curenți ascendenți puternici, precum tornadele, care aspiră apa și peștii din râuri și îi aruncă pe uscat la sute de kilometri distanță.

Lajamanu, aflându-se în zona Teritoriului de Nord, în vârful Australiei, este destul de departe de orice, dar la sute de kilometri de mare, potrivit jurnaliștilor australieni de la ABC.

Japanangka a spus că peștii, care erau cel puțin "de mărimea a două degete", erau încă vii când au căzut.

Fenomen bizar cu repetiție

"Unii încă se mai zbat pe străzi, într-o baltă. Copiii îi adună și îi păstrează într-o sticlă sau într-un borcan", a declarat el.

Deși nu este prima dată când a fost martor la acest fenomen, Japanangka a precizat că nu a încetat niciodată să îl uimească acest fenomen: „Am văzut pești căzând pe pământ, alții pe acoperiș. A fost cel mai uimitor lucru pe care l-am văzut vreodată. Cred că este o binecuvântare de la Dumnezeu", a spus el.

Nu este pentru prima dată când acest fenomen meteo ciudat se abate asupra acestei comunități comunități din Australia.

Același fenomen a avut loc în Lajamanu în 2010, fiind semnalat și în 2004 și încă din 1974.

