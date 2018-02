O femeie din Alabama a fost găsită după 36 de ore de căutări

Lisa Holman a suferit un accident rutier, sâmbătă dimineața, iar de atunci a fost de negăsit, scrie ABC News.

Familia și prietenii au fost cei care au alertat autoritățile, care, împreună cu o echipă de voluntari, au pornit pe urmele femeii de 45 de ani.

MISSING PERSON: An active search is currently underway along CR 36 for Lisa Holman, age 45. Her vehicle was found wrecked this morning. She was last seen wearing a hot pink sweater and black leggings. PLEASE RT and READ MORE HERE: https://t.co/y1fz6NA9L0 pic.twitter.com/1EVmHOqkRC