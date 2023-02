Femeia cu o „boală carnivoră” rară. A ajuns să arate ca un zombie: „Poți fi jupuit de viu. A fost ca o moarte lentă”

Femeia recunoaște că a „evitat" să meargă la dentist, deși știa că are nevoie de o operație de canal. Ea susține că asta a adus-o în situația în care să fie „pe jumătate zombi”.

Infecția pe care o avea la gingie s-a transformat într-o „boală carnivoră” care i-a provocat mai multe răni.

Femeia trebuia să meargă la dentist încă din primăvara anului trecut, dar și-a anulat programarea. În cele din urmă, ea a ajuns la spital în octombrie, când a dezvoltat un abces dureros pe gingie.

Un medic i-a extirpat abcesul și a trimis-o acasă. Starea ei de sănătate s-a agravat însă. A doua zi, femeia a fost găsită de familia sa leșinată, fără reacție, cu partea stângă a feței umflată și cu ochiul închis.

Ea a fost dusă de urgență la spital, unde specialiștii au confirmat că femeia avea o infecție bacteriană la nivelul feței.

După patru săptămâni de antibiotice, tomografii computerizate și intervenții chirurgicale, echipa de medici a descoperit în cele din urmă că abcesul de la gingie se transformase în fasceită necrozantă - o boală mortală rară care mănâncă carnea - pe care medicii au numit-o „boală carnivoră”.

Infecția a mâncat țesutul pielii femeii și a transformat-o pe aceasta într-un „zombie”, după cum ea descrie.

„Pentru mine a fost ca o moarte lentă. Aparent, boala funcționează foarte repede. (Infecția) intră, iese și ești mort. În sistemul meu a fost foarte de lent. Nu au putut să mă diagnosticheze corect timp de cel puțin patru săptămâni. Apoi au venit la mine în a cincea săptămână și mi-au spus că aveam această boală”, a povestit Meg Urquhart, din Brampton, Ontario, Canada, conform Mirror.

Ea s-a ales cu plăgi necrozate la nivelul capului, gâtului și claviculei.

„Și eu am zis: "Oh, deci sunt pe jumătate zombi? Grozav”. Am fost speriată. Eram speriată de moarte. În acel moment mi-am dat seama că aproape m-au pierdut. Întreaga mea familie aproape că m-a pierdut.(..)Doctorii nu au nicio idee despre cum s-a transformat într-o boală care mănâncă carnea. Este foarte ciudat. Nu știam că un om poate fi jupuit de viu, dar se poate - și ei au confirmat acest lucru.(...)Eram jupuită pe un sfert.(...)Credeți-mă, doare", a spus femeia.

Medicii au introdus tuburi în capul și gâtul pacientei pentru permite infecției să iasă din corp.

Femeia, care este mama a patru copii, s-a întors acasă ianuarie, după nouă săptămâni de spitalizare. Ea descrie experiența prin care a trecut ca fiind „infernală” și îi încurajează acum pe cei care au probleme cu dantura să meară la timp la stomatolog.

Sursa: Mirror Etichete: , , , Dată publicare: 25-02-2023 10:17