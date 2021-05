Femeia care susține că a fost răpită de extratereștri de 52 de ori. Ce i-au făcut

O femeie susține că a fost răpită de extratereștri de 52 de ori, de când era copilă și până la vârsta de 50 de ani. Are și „vânătăi” cu care poate dovedi asta, spune ea.

Prima întâlnire cu extratereștri a avut loc când era copil, a povestit Paula Smith, din Marea Britanie, citată de cotidianul Daily Mirror.

Femeia a făcut publice imaginile vânătăilor cu care ar fi rămas după o asemenea experiență, și a desenat și un extraterestru argintiu. Paula susține, de asemenea că a a văzut interiorul unui OZN.

„Am experimentat 52 de incidente paranormale. Nu poți să-și dai seama când se va întâmpla, nu există niciun avertisment, pur și simplu se întâmplă. Tot ce poți să faci este să mergi mai departe, pentru că altfel o să înnebunești” a spus ea.

Cât timp s-a aflat în interiorul navei extraterestre, Paula susține că extratereștrii i-au arătat o tehnologie nemaivăzută.

„Mi-au arătat imagini cu peisaje frumoase și un râu cristalin care s-a înnegrit. Cerul albastru a devenit sângeriu și atunci am relizat că este de fapt, distrugerea Pământului prin lăcomia omului.”

Paula, care lucrează în domeniul transporturilor, susține că s-a întors acasă cu o vânătăi triunghiulare pe față și urme de degete pe braț.

Despre prima ei experiență cu extratereștri, ea a spus: „Prima dată când am văzut un OZN a fost în 1982. Eram în pădure și era o liniște absolută. Dintr-o dată, poteca s-a îngustat și era așa de liniște că îmi auzeam inima bătând. Din întuneric am văzut ceva de forma unui bumerang, care avea ca un braț. Fiecare asemenea braț avea câte o lumină la capăt, erau albastre, verde și alte culori pe care nu mi le mai amintesc. Semăna cu elicea unui avion. Avea o lungime și o lățime de aproximativ 30 de metri, și se rotea încet în sensul acelor de ceasornic. Îmi amintesc că încercam să fug, dar parcă eram în nisipuri mișcătoare, m-am prăbușit și mi-am pierdut cunoștința. Familia mea a spus că am lipsit patru ore, dar eu nu-mi amintesc nimic din acest interval” a relatat Paula.



„De atunci, experiențele nu s-au oprit. Am mai fost luată de la fereastra dormitorului meu și din pat” a adăugat femeia.

„Nu am spus nimănui până acum pentru că oamenii ar crede că sunt nebună. Dar sunt mii, dacă nu milioane de oameni ca mine, care au experiențe similare” crede ea.