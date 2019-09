Femeia care aduce un copil pe lume la fiecare 18 luni. Cumpără săptămânal 23 litri de lapte

Alexis și David Brett sunt primul cuplu din Marea Britanie care au devenit părinții a 10 băieți, înainte să vină pe lume și al 11-lea copil, o fetiță de care au numit-o Cameron.

Cei doi locuiesc în Dingwall, Scoția. În ultimii 15 ani, ei au devenit părinții a 10 băieți. În medie, fiecare copil a venit pe lume după aproximativ un an și jumătate, scrie Daily Mail.

Alexis a devenit mamă prima dată când avea 22 de ani. După aceea, a mai născut încă nouă băieți, însă întotdeauna ea și soțul său și-au dorit și o fetiță.

„Suntem extrem de fericiți. Mă așteptam să aflu din nou că vom avea un bîiat, dar când am aflat că o să am o fetiță, am fost șocată dar încântat. Este fantastic”, a declarat mama de 39 de ani.

David, în vârstă de 44 de ani, a mărturisit că mezina familiei deja are o influență asupra fraților mai mari. „Se comportă mult mai frumos în preajma ei, încearcă să fie liniștiți ca să nu o trezească. Vor să o țină în brațe, e grozav.”

Desi cuplul a așteptat mult timp să aibă o fetiță, ei au numit-o Cameron – un nume neutru. Spun însă că au fost inspirați de actrița Cameron Diaz.

„Acum ne vom opri. Nu mai facem alți copii. Îmi amintesc ultima dată când am zis asta, dar acum vorbesc serios. Bineînțeles că auzim multe comentarii despre cât de numeroasă e familia noastră. Dar nu mă deranjează. Unii cred că vrem să beneficiem de alocație, dar nu este așa. David are o slujbă bună, așa că nu primim ajutor social”, a spus ea.

Pentru a hrăni întreaga familie, ei plătesc săptămânal aproximativ 330 de euro pentru nouă cutii mari de cereale, 16 pâini, 23 litri de lapte, 100 de pachete de biscuiți, 30 de mere, 25 de banane, 2 kilograme de pase și 2 tuburi e pastă de dinți.

