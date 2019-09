Drama trăită de o femeie după naștere. Copilul său a fost ars în incubator

După ce a ieșit din operație, femeii i s-a spus că bebelușul său a suferit răni grave, informează Daily Mail.

Copilul a murit pe drum, în timp ce era transportat împreună cu mama sa la o clinică specializată.



„Ultima dată când l-am văzut, a fost dimineața, după ce am născut. Am dormit cu el atunci și era bine. După aceea am intrat în operație. Următoarea zi, m-au anunțat că bebelușul meu a fost ars în incubator. Mi s-a sugerat să merg să-l văd. Ar fi fost dus în incubator și doctorii n-au nicio idee de ce s-a întâmplat”, a povestit mama copilului.

Newborn baby boy dies after being burned in a hospital infant warmer while her mother was having surgery https://t.co/lfxUjuAiRW