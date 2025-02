Facem nave de lux și de război, dar nu pentru noi. O nouă ediție „România, te iubesc!” duminică, la 18:00

Este un domeniu al paradoxurilor: construim nave de top, de ultimă generație, fie că vorbim de ambarcațiuni civile sau de cele militare, dar, în același timp, nu construim pentru noi. Cu mici excepții, totul merge la export. Ancheta Fără corvete, plini de regrete, poate fi urmărită duminică, de la 18:00, la România, te iubesc!.

„Șantierele navale au front de lucru, dar și multe provocări. România are Dunărea, cu transport fluvial tot mai redus. Are deschidere la Marea Neagră, un punct vulnerabil în flancul NATO, dar statul român e mai puțin deschis să își construiască propriile nave militare. Într-o mare de promisiuni cu multe valuri de deziderate, în caz de pericol, suntem la mâna altora care construiesc și își fortifică flancul maritim”, declară Rareș Năstase.

Rareș Năstase a cerut explicații pe tema achiziției de corvete și fregate pentru marina militară: „Încă din 2016, guvernanții fac promisiuni că vor face astfel de dotări. Au fost trei săptămâni pline cu filmări îndelungate, am filmat zi-lumină, cum se spune, iar în această duminică vă arăt rezultatul muncii de la început de an. Am făcut radiografia unui domeniu, cu bune și cu rele, cu paradoxuri și surprize”.

