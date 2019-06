Explicația unei cântărețe care a fost prinsă cu un pui de urs în apartament. VIDEO

O cântăreață din Malaysia a fost arestată, după ce autoritățile au aflat că ține în casă un pui de urs. Mai mult, tânăra le-a spus autorităților că în momentul în care a luat animalul, credea că acesta este un câine.

Zaritha Sofia Yasin, în vârstă de 27 de ani, din Kuala Lumpur, a fost arestată pentru că ținea un pui de urs în apartamentul său.

„Era noapte atunci când am găsit puiul de urs la marginea drumului și am crezut că este un câine. Știu că urșii nu pot fi ținuți ca animale de companie. Chiar voiam să îl salvez, nu am avut nicio intenție să îl exploatez. Îmi era teamă să îl trimit la zoo, pentru că animalele de acolo par să nu fie hrănite prea bine”, a spus Zaritha.

Într-un video apărut pe rețelele de socializare, puiul de urs apare în timp ce scoate capul pe fereastră, porivit Metro.

„Eu cânt toată ziua și toată noaptea. Când aș avea timp să vând animale? Nu l-am ținut în cușcă”, a mai spus tânăra.

Pentru că tânăra a ținut un animal sălbatic fără permisiune, ar putea primi acum o amendă de aproximativ 38.000 de lire sau închisoare timp de 10 ani.

Sentința în cazul tinerei urmează să se pronunțe săptămâna viitoare.

