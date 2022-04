Elon Musk a râs de aspectul fizic al lui Bill Gates, dar totul s-a întors împotriva sa

În respectiva postare, Musk a alăturat imaginea emojiului cu un bărbat într-o cămașă albastră care se mângâie pe burta de gravid de imaginea lui Bill Gates care purta tot o cămașă albastră.

Postarea nu a fost primită plăcut de toți utilizatorii, care l-au criticat pe Musk pentru faptul că râde de aspectul fizic al lui Gates.

Unii dintre admiratorii lui Musk i-au transmis că acesta este comportament de liceu și că este un bully.

Alții s-au declarat dezamăgiți că o persoană pe care o admirau a putut face astfel de glume.

in case u need to lose a boner fast pic.twitter.com/fcHiaXKCJi